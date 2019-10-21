Суд арестовал начальника участка компании "Сисим" после прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал Андрея Еганова - начальника участка компании "Сисим", на предприятии которой прорвало каскад дамб в Красноярском крае.

На эту тему

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Еганова Андрея меру заключения о содержании под стражей сроком на два месяца, до 18 декабря", - сказала судья Марина Попцова.

Защита Еганова просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, обвинение - заключение под стражу.

Находиться Еганов будет в СИЗО № 1 Красноярска.