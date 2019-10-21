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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Суд арестовал начальника участка компании "Сисим" после прорыва дамбы в Красноярском крае

Андрей Еганов будет находиться под стражей до 18 декабря
Начальник участка компании "Сисим" Андрей Еганов Андрей Мармышев/ТАСС
Описание
Начальник участка компании "Сисим" Андрей Еганов
© Андрей Мармышев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал Андрея Еганова - начальника участка компании "Сисим", на предприятии которой прорвало каскад дамб в Красноярском крае.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Еганова Андрея меру заключения о содержании под стражей сроком на два месяца, до 18 декабря", - сказала судья Марина Попцова.

Защита Еганова просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, обвинение - заключение под стражу.

Находиться Еганов будет в СИЗО № 1 Красноярска.

Теги
Красноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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