В суде назвали возможную причину разрушения дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Качество грунта могло стать причиной разрушения дамбы золотодобывающей компании "Сисим" в Красноярском крае, где в результате ЧП погибли 15 человек. Об этом сообщила судья Марина Попцова, зачитывая материалы дела на заседании суда по избранию меры пресечения начальнику участка золотодобывающего предприятия Андрею Еганову.

"Повреждение ГТС (дамба, гидротехническое сооружение - прим. ТАСС) могло произойти по следующим причинам: ГТС сооружена из местного грунта, качество этого грунта не определено. Вообще, нужно устанавливать, можно ли использовать этот грунт для подобных сооружений. В ГТС существуют фильтрационные процессы, то есть через тело ГТС происходит фильтрация воды, которая имеет негативный процесс снижения сцепления грунтов", - сказала судья.