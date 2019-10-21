В суде назвали возможную причину разрушения дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Качество грунта могло стать причиной разрушения дамбы золотодобывающей компании "Сисим" в Красноярском крае, где в результате ЧП погибли 15 человек. Об этом сообщила судья Марина Попцова, зачитывая материалы дела на заседании суда по избранию меры пресечения начальнику участка золотодобывающего предприятия Андрею Еганову.
"Повреждение ГТС (дамба, гидротехническое сооружение - прим. ТАСС) могло произойти по следующим причинам: ГТС сооружена из местного грунта, качество этого грунта не определено. Вообще, нужно устанавливать, можно ли использовать этот грунт для подобных сооружений. В ГТС существуют фильтрационные процессы, то есть через тело ГТС происходит фильтрация воды, которая имеет негативный процесс снижения сцепления грунтов", - сказала судья.
Она также уточнила, что прорыв начался на третьей дамбе. Прорыв мог произойти двумя способами: перелив на участке насыпи либо повреждение в результате фильтрационных процессов. "При визуальном осмотре признаков, свидетельствующих о переливе воды через тело третьей ГТС, не установлено", - пояснила она.
9 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали 26 человек. По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять дамб. В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.