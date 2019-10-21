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Прорыв дамбы в Красноярском крае
Обновлено 

Гендиректор и горный мастер компании "Сисим" не признают вину за ЧП в Красноярском крае

ТАСС, 21 октября. Генеральный директор и горный мастер компании "Сисим" не признают вину за прорыв дамбы в Красноярском крае, сообщила журналистам представитель следственного управления СК по региону Ольга Шаманская.

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"Генеральный директор АО "Сисим", а также горный мастер свою вину в инкриминируемом им деянии не признали", - сказала она.

Ранее суд Железнодорожного района Красноярска арестовал начальника участка компании "Сисим" Андрея Еганова до 18 декабря. Вину он признал.

Теги
Красноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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