В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве троих человек в 2002 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ совместно с петербургскими полицейскими установили и задержали мужчину, который обвиняется в убийстве троих человек в Санкт-Петербурге, совершенного летом 2002 года. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По данным ведомства, подозреваемого задержали на территории Пензы. "Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу мужчине 1969 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Убийство произошло на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского 2 июля 2002 года. По версии следствия, обвиняемый из-за личной неприязни открыл стрельбу по троим мужчинам. В результате один из них погиб на месте, еще двое были госпитализированы, позднее умерли в больнице от полученных ран.

Сам злоумышленник скрылся с места происшествия. По данным СК, он скрывался за границей, а также проживал в различных регионах России по поддельным документам.

Согласно УК РФ, обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Но, согласно статье 78 УК РФ, срок давности, по истечению которого обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности, для особо тяжких преступлений составляет 15 лет. Вопрос об освобождении от ответственности будет решаться судом.