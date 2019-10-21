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В Энгельсе задержан мужчина, устроивший стрельбу на улице города

Подозреваемого уже опознали очевидцы

САРАТОВ, 21 октября. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу прямо на улице в городе Энгельсе Саратовской области, убив одного мужчину и ранив другого. Об этом сообщает журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Накануне у дома №18 по улице Волоха города Энгельса местными жителями был обнаружен молодой мужчина без признаков жизни. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало огнестрельное ранение в грудь. СК возбудил дело.

"В Энгельсе задержан подозреваемый в причинении смерти 30-летнему мужчине", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, у погибшего возник конфликт с жителем Энгельса якобы из-за разногласий при ведении бизнеса. Погибший и его приятель договорился о встрече с партнером, тот явился на встречу с "группой поддержки" из трех человек. Один из этой группы и устроил стрельбу.

"Предварительно, он выстрелил из огнестрельного оружия в погибшего и приятеля. От полученного ранения 30-летний пострадавший скончался на месте. Его товарищ госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Подозреваемый уже опознан очевидцами, а огнестрельное оружие изъято.

Теги
РоссияСаратовская область
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