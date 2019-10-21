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Топ-менеджер банка "Советский" получил условный срок за участие в хищении 1,7 млрд рублей

Андрею Кузнецову также нужно будет выплатить штраф в 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Начальник кредитного управления банка "Советский" Андрей Кузнецов получил четыре года лишения свободы условно и штраф в полмиллиона рублей за участие в хищении более 1,7 млрд рублей из банка. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

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"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, Кузнецов был участником преступной группы и действовал сообща с председателем правления банка Андреем Карповым и председателем совета директоров Станиславом Митрушиным. Они оформили кредиты фиктивным заемщикам, чем нанесли ущерб банку на сумму более 1,7 млрд рублей, а похищенные средства распределили между собой.

Осужденный признал вину, по представлению Генпрокуратуры РФ дело слушалось в особом порядке, так как Кузнецов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что дело в отношении Карпова, которого обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения") передано в суд. Сам Карпов находится под арестом.

Главу совета директоров банка "Советский" Станислава Митрушина в июле прошлого года МВД объявило в международный розыск.

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РоссияСанкт-Петербург
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