СК обнаружил тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Следствие обнаружило тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, убитых в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку полученной в рамках следствия информации, обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году. Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" и трое ее родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии - Шишканов) за отказ передать земельные участки", - сообщила Петренко.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ исследовали более 2 тыс. кв. метров на глубине до 10 метров в районе дачного массива в Раменском районе Подмосковья. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули. Пули и останки направлены на исследования, устанавливаются причины смерти людей.

В отношении Шишканова и членов преступного сообщества расследуются дела об убийствах, вымогательстве причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела: Олег Медведев, Эдуард Харьков, предприниматель Юрий Григорьев, замгендиректора ООО "Каналсервис" Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, водитель такси Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.

"Следователи СК России выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности", - добавила Петренко.

Убийство депутата

По данным следствия, Шишканов и его предполагаемые соучастники причастны к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, одновременно занимавшей должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", и членов ее семьи. Сидорова, ее муж, сын 1983 года рождения и сестра 1947 года рождения пропали 21 февраля 2012 года. При осмотре их частного дома в селе Малахово были обнаружены следы крови и беспорядок в комнатах.

По версии следствия, в 1992 году Шишканов организовал в Измайловском гостиничном комплексе встречу с занимавшими высшее положение в преступной иерархии Каргаевым и Длугачом, которые признали его высшее положение. Также СК полагает, что Шишканов, на момент представления материалов в суд проживавший в Раменском районе, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, в процессе преступной деятельности с целью финансирования установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.