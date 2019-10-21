В зоопарке Южно-Сахалинска загорелся террариум

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Крыша террариума загорелась в понедельник вечером в зоопарке Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"21 октября в 20:15 сахалинского времени (12:15 мск) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на территории зоопарка. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты", - говорится в сообщении. Уточняется, что горела крыша террариума на площади 10 кв. м

По информации пресс-службы возгорание потушили в 21:06 (13:06 мск). В его ликвидации участвовали 11 человек и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.