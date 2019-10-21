Карантин по АЧС введен в Волотовском районе Новгородской области из-за вспышки инфекции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Новый случай африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован на территории Волотовского района в Новгородской области, в нескольких поселениях этого муниципального образования введен карантин, сообщила ТАСС в понедельник председатель комитета ветеринарии Новгородской области Людмила Сукачева.

"Указ губернатора [по введению карантина по АЧС] вышел. Зараженное животное было обнаружено в ходе отстрела мониторингового: отстрелили кабана, он дал положительную пробу. Введены ограничительные мероприятия по АЧС в отдельных поселениях Волотовского района", - сказала собеседница агентства, добавив, что карантин в Волотовском районе введен до 15 ноября.

Предыдущий случай заражения вирусом АЧС был зафиксирован в Новгородском районе 17 октября, в нескольких поселениях Новгородского района до 15 ноября также введен карантин. По информации комитета ветеринарии Новгородской области, с июня этого года на территории региона было зарегистрировано порядка 10 очагов АЧС.

Вспышки АЧС были зафиксированы в регионе и в 2018 году, тогда карантин был введен в четырех районах области: Волотовском, Солецком, Старорусском и Шимском. В прошлом году вирус африканской чумы свиней попал на одно из самых крупных сельхозпредприятий "Новгородский бекон" в Волотовском районе, из-за чего пришлось уничтожить 36,6 тыс. животных.