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На зараженной вирусом африканской чумы свиней территории на Ставрополье ввели режим ЧС

В колхозе "Терновский" уничтожили более 5,5 тыс. животных

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Труновского района Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории, где произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в понедельник ТАСС в администрации района.

Падеж свиней специалисты зафиксировали в середине октября 2019 года на территории колхоза "Терновский". При исследовании павших животных был лабораторно подтвержден вирус АЧС.

"Зоной введения режима чрезвычайной ситуации решено определить территорию муниципального образования Труновского сельсовета", - сказал собеседник агентства.

После обнаружения вируса АЧС на этой территории также ввели карантин, эпизоотическим очагом определив колхоз "Терновский". Первая угрожаемая зона определена в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага и в селе Труновском, где находится колхоз. Второй угрожаемой зоной определена территория Труновского сельсовета.

"На территории сельхозпредприятия, где обнаружено заболевание, отчуждение уже проведено полностью - 5572 головы отчуждено и уничтожено, по хозяйству эта работа завершена. С сегодняшнего дня приступаем к отчуждению поголовья в ЛПХ [личных подсобных хозяйствах] граждан, которые входят в первую угрожаемую зону. Непосредственно в очаге начинается работа по очистке, дезинфекции, обеззараживанию", - пояснил ТАСС начальник краевого управления ветеринарии Александр Трегубов. Жители населенного пункта, где проводится отчуждение поголовья свиней, получат компенсации из краевого бюджета. Согласно законодательству, восстанавливать поголовье на этой территории будет запрещено в течение года.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.

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