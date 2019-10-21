Уголовное дело генерала Чваркова о хищении 4,3 млн рублей поступило в суд

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерала-лейтенанта Сергея Чваркова, обвиняемого в хищении 4,3 млн рублей у своих подчиненных, подступило во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщили в суде в понедельник.

"Уголовное дело в отношении Чваркова поступило в суд, дата слушаний пока не назначена", - сказал собеседник агентства. Слушания дела буду проходить в закрытом режиме.

Потерпевшей стороной по уголовному делу изначально было признано Министерство обороны РФ, а затем - семеро подчиненных генерала, от имени которых получались денежные средства.

Уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года. Чварков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Генерал был задержан 30 октября 2018 года, а на следующий день Московский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения. В период предварительного следствия Чварков обвинялся в том, что после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного несколько лет назад между Военной академией Генштаба и АО "НПО Русбитех", "разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями". Речь идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг в период с 2015 года по 2017 год. Однако после расследования уголовного дела генерала в окончательной редакции обвинили в том, что на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе он похитил у семи подчиненных зарплату в размере 4,3 млн рублей.

Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Чварков отстранен от занимаемой должности. Вину он не признает. Защита обвиняемого считает, что в уголовном деле генерала нет ни доказательств вины, ни состава преступления, отсутствует причинение вреда, а само уголовное дело было возбуждено незаконно.