Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело генерала Чваркова о хищении 4,3 млн рублей поступило в суд

Слушания дела буду проходить в закрытом режиме

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерала-лейтенанта Сергея Чваркова, обвиняемого в хищении 4,3 млн рублей у своих подчиненных, подступило во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщили в суде в понедельник.

"Уголовное дело в отношении Чваркова поступило в суд, дата слушаний пока не назначена", - сказал собеседник агентства. Слушания дела буду проходить в закрытом режиме.

Потерпевшей стороной по уголовному делу изначально было признано Министерство обороны РФ, а затем - семеро подчиненных генерала, от имени которых получались денежные средства.

Уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года. Чварков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Генерал был задержан 30 октября 2018 года, а на следующий день Московский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения. В период предварительного следствия Чварков обвинялся в том, что после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного несколько лет назад между Военной академией Генштаба и АО "НПО Русбитех", "разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями". Речь идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг в период с 2015 года по 2017 год. Однако после расследования уголовного дела генерала в окончательной редакции обвинили в том, что на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе он похитил у семи подчиненных зарплату в размере 4,3 млн рублей.

Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Чварков отстранен от занимаемой должности. Вину он не признает. Защита обвиняемого считает, что в уголовном деле генерала нет ни доказательств вины, ни состава преступления, отсутствует причинение вреда, а само уголовное дело было возбуждено незаконно.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд в Волгограде арестовал подозреваемого в убийстве сотрудницы детского сада
Обвиняемый признал свою вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС