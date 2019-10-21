СК начал доследственную проверку после отравления семи студентов колледжа в Уфе

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Доследственная проверка началась после отравления семи студентов в уфимском колледже, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

Сообщение об отравлении поступило в следственный отдел 18 октября, 7 студентов одного из уфимских колледжей в возрасте от 15 до 20 лет почувствовали недомогание после приема пищи в столовой учебного учреждения.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), по сообщению об отравлении 7 человек", - говорится в сообщении.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в столовой учебного учреждения проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы пищевой продукции для проведения экспертных исследований, опрашиваются работники и посетители столовой, проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.