В Красноярском крае родственники опознали девять погибших при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Родственники опознали девять из 15 тел погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, говорится в опубликованном в понедельник сообщении правительства региона.
По данным на понедельник, власти опознали все тела погибших, эту процедуру необходимо также пройти родственникам. Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае 19 октября погибли 15 человек, пять числятся пропавшими без вести, пострадали 27 человек, из них, по последним данным, госпитализированы 17.
"Родственники погибших прибывают в Красноярск, их размещают в гостиницах, с ними работают психологи. На сегодняшний день опознаны девять тел. Расходы на оплату проезда и размещения родственников погибших, а также транспортировку и захоронение тел будет осуществлять собственник компании (где работали погибшие - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
На данный момент на месте трагедии развернут межведомственный оперативный штаб, на трех участках ведутся поисково-спасательные работы. Поиск пяти пропавших без вести ведут спасатели, водолазы и кинологи. Спасатели осматривают береговую линию Сейбы, разбирают завалы по течению реки и на ее островной части, используют авиацию и беспилотные летательные аппараты.