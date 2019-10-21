В Красноярском крае родственники опознали девять погибших при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Родственники опознали девять из 15 тел погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, говорится в опубликованном в понедельник сообщении правительства региона.

По данным на понедельник, власти опознали все тела погибших, эту процедуру необходимо также пройти родственникам. Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае 19 октября погибли 15 человек, пять числятся пропавшими без вести, пострадали 27 человек, из них, по последним данным, госпитализированы 17.