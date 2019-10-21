На Камчатке гражданский служащий Тихоокеанского флота погиб при нападении медведя

ТАСС, 21 октября. Сотрудник района гидрографической службы Тихоокеанского флота в Камчатском крае погиб 19 октября при нападении медведя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"19 октября при проведении технических работ на маяке в бухте Русская на полуострове Камчатка двое гражданских сотрудников района гидрографической службы Тихоокеанского флота подверглись нападению медведя. В результате несчастного случая один из гидрографов погиб на месте", - сообщили в пресс-службе.

Второму сотруднику удалось выжить. Он был госпитализирован с множественными травмами. В госпиталь Петропавловска-Камчатского пострадавшего эвакуировали на малом ракетном корабле, который был отправлен в бухту командованием Войск и сил на северо-востоке России. В настоящее время жизнь мужчины находится вне опасности.

На флоте рассказали, что по факту случившегося проводится разбирательство.

По данным правительства Камчатского края, медведя отстрелили.

С начала года в Камчатском крае это четвертый случай гибели человека от лап медведя.