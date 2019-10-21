В Перми из окна общежития выпал студент

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Студент, который проживал в общежитии Пермского аграрного университета на улице Героев Хасана микрорайоне "Липовая гора" в Перми, в понедельник выпал из окна. Следователи начали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Проверку проводим по данному факту", - сказал собеседник агентства.

В понедельник портал 59.ru сообщил, что утром из окна общежития выпал студент первого курса Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ), молодой человек погиб на месте. По данным СМИ, прибывшие на место криминалисты обнаружили, что у него были заклеены скотчем или пленкой рот и нос, а к рукам примотаны сотовый телефон и предсмертная записка.

ПГАТУ имени академика Дмитрия Прянишникова - высшее учебное заведение Перми, создано в 1930 году. Университет располагает пятью общежитиями, четыре из них находятся в студенческом городке ПГАТУ в микрорайоне "Липовая гора".