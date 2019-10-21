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В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского на станции метро "Савеловская"

Пострадавший полицейский находится в больнице

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на сотрудника полиции в подземном переходе станции московского метро "Савеловская". Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

В минувшую субботу примерно в 05:50 мск в подземном переходе станции метро "Савеловская" при проверке документов мужчина ударил ножом в грудь 28-летнего полицейского. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь. По обвинению в нападении задержан мужчина 1991 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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