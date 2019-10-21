Суд арестовал мужчину, сообщившего о минировании самолета Улан-Удэ - Москва

УЛАН-УДЭ, 21 октября. /ТАСС/. Мужчину, сообщившего о минировании самолета Улан-Удэ - Москва, из-за чего воздушное судно было вынуждено приземлиться в Красноярске, арестовали. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

19 октября на единый номер 112 системы вызова экстренных служб Республики Бурятия поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в салоне самолета авиакомпании Smartavia находится опасный предмет. Борт в этот момент уже вылетел из аэропорта Байкал, командир судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Опасных предметов в самолете не было обнаружено, после осмотра он вылетел в Домодедово (Москва). Злоумышленника задержали в тот же день в Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

"Задержанный - житель Москвы 1976 года рождения. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе, не уточнив срок ареста.

По данным источника в правоохранительных органах Бурятии, мужчина опоздал на самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, и таким образом хотел задержать воздушное судно в Бурятии. На борту самолета находился 141 пассажир, включая 10 детей, а также шесть членов экипажа.