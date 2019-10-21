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СК проводит проверку после исчезновения 19-летней девушки в Перми

Она ушла из дома месяц назад и не вернулась

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после исчезновения 19-летней девушки в Перми, которая ушла из дома месяц назад и до сих пор не вернулась. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

"По ней проверка проводится в следственном отделе по Свердловскому району", - сказал собеседник агентства.

По информации местного интернет-портала 59.ru, девушка ушла из дома по улице Новосибирской, 17, в Свердловском районе Перми в 20-х числах сентября, перед этим она рассталась с молодым человеком и написала ему, что "хочет измениться и уехать к каким-то родственникам", но родных у девушки нет, только опекун, с которым у нее плохие отношения. По данным портала, в последнее время у нее были проблемы с деньгами, она искала работу. Девушку до сих пор ищут, появилась версия об убийстве.

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РоссияПермский край
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