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Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек

Его заключили под стражу на два месяца

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге многоквартирного двухэтажного дома в Ростове Ярославской области, где погибли семь человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Избрать в отношении подозреваемого Комарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала судья Оксана Груздева.

Пожар в двухэтажном жилом доме №13 на улице Ленинской произошел 19 октября в 04:48 мск, в огне погибли пятеро детей в возрасте от полутора до 6 лет и двое взрослых. Три человека, в том числе мать двух погибших детей, пострадали.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). 20 октября следователи задержали подозреваемого в совершении поджога двухэтажного дома - мужчину 1982 года рождения, жителя Ярославской области. Уголовное дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").

Теги
РоссияЯрославская область
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