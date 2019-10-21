Заключенные из СИЗО "Кресты" в Петербурге признались в избиениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Обвиняемые в вымогательстве заключенные следственного изолятора "Кресты" в Колпинском районе Петербурга признались в том, что избивали другого заключенного. Как сообщили ТАСС в понедельник в Главном следственном управлении СК РФ по городу, факт вымогательства фигуранты не признают.

"Они признаются, что избивали, но заявляют, что деньги не требовали", - сказал собеседник агентства.

В начале августа в интернете появилась видеозапись, на которой было запечатлено избиение заключенного, содержащегося в "Крестах". По данному факту в сентябре было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", обвинение предъявили трем другим заключенным. Это мужчины в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры за совершение преступлений против личности, но в законную силу они еще не вступили, а также 26-летний подсудимый.

По версии СК, заключенные с 18 по 19 июля 2019 года, находясь в камерном помещении СИЗО вместе с мужчиной 1998 года рождения, обвиняемым в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, потребовали от него 20 тысяч рублей. После того как потерпевший не смог найти эти деньги, сокамерники избили его. Позже они позвонили родным пострадавшего, предупредив, что если деньги не будут переведены, побои будут продолжаться.

Видеозапись об избиениях в следственном изоляторе, которая появилась в августе в СМИ и легла в основу проверок ФСИН и правоохранительных органов, была смонтирована за пределами СИЗО. В СК поясняли, что в начале видеозаписи зафиксировано избиение заключенного, далее - фотографии со следами побоев, на которых, по данным следствия, был запечатлен арестованный, к которому не применялась физическая сила, а синяки были специально нарисованы краской, при этом лицо "избитого" также не попало в кадр.

Следствие в Петербурге также установило, что сотрудники изолятора "Кресты" не причастны к избиениям. Вместе с тем пресс-бюро ФСИН России сообщило, что по результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников "Крестов" и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН.