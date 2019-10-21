СК просит суд продлить арест Абызову еще на три месяца

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 24 октября рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении срока ареста на три месяца бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Александр Аснис, срок предварительного следствия по делу продлен до 25 марта.

"Следствие просит Басманный районный суд продлить срок стражи нашему подзащитному на 3 месяца, то есть до 25 января. Судебное заседание назначено в 11:30 мск 24 октября. Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 марта 2020 года", - сказал Аснис.

В пресс-службе Басманного суда уточнили, что меру пресечения в виде содержания под стражей СК просит продлить и в отношении других фигурантов дела.