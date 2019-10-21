Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Обновлено 

СК просит суд продлить арест Абызову еще на три месяца

Срок следствия по этому делу продлен до 25 марта 2020 года
Михаил Абызов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Абызов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 24 октября рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении срока ареста на три месяца бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Александр Аснис, срок предварительного следствия по делу продлен до 25 марта.

На эту тему
Уголовные дела в отношении экс-министра Михаила Абызова. Факты

"Следствие просит Басманный районный суд продлить срок стражи нашему подзащитному на 3 месяца, то есть до 25 января. Судебное заседание назначено в 11:30 мск 24 октября. Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 марта 2020 года", - сказал Аснис.

В пресс-службе Басманного суда уточнили, что меру пресечения в виде содержания под стражей СК просит продлить и в отношении других фигурантов дела.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Реклама на ТАСС
Заключенные из СИЗО "Кресты" в Петербурге признались в избиениях
Факт вымогательства фигуранты не признают, отметили в СК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС