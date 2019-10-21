Пьяный полицейский задавил пешехода в Рязани

РЯЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, задавившего человека на нерегулируемом пешеходном переходе. В момент ДТП полицейский был пьян, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Московским межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, около 00:00 мск 19 октября в районе дома №9 на Касимовское шоссе города Рязани 28-летний подозреваемый, управляя автомобилем Hyundai IX35, наехал на 43-летнего жителя Рязани, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.