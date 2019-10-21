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В Полтавской области разбился вертолет

Погиб один человек

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Вертолет Robinson 44 разбился в Полтавской области, в результате чего погиб один человек. Об этом в понедельник сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"21 октября в 16:00 в ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата вблизи села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. По прибытии было установлено, что произошло падение вертолета Robinson 44. В результате падения погиб один человек", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что вертолет следовал из Киева в Полтавскую область. К спасательным работам были привлечены четыре человека от ГСЧС и одна единица техники.

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