Фигурант дела о поджоге офиса "Единой России" Кобаидзе покинул РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Алексей Кобаидзе, обвиняемый в поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года, покинул территорию Российской Федерации. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Я должен был сегодня вместе с моим подзащитным Алексеем Кобаидзе отправиться на следственные действия, но перед их началом мне позвонил следователь и сказал, что он покинул Россию", - сказал Пашков, уточнив, что его подзащитный был под подпиской о невыезде.

Другой фигурант дела - аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов - находится в СИЗО, а Елена Горбань - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всем им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), все обвинения в причастности к совершению этого преступления Мифтахов категорически отвергает. Уголовное дело было возбуждено год назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". По данным следствия, они совершили поджог офиса "Единой России" в районе Ховрино 31 января 2018 года.