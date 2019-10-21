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Мотоциклист погиб в результате ДТП в Москве

Водитель иномарки, с которой столкнулся мотоцикл, получил серьезные травмы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Около дома 10 по Новоданиловской набережной произошло столкновение мотоцикла и автомашины Kia, - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм погиб на месте, водитель иномарки получил серьезные травмы. В настоящий момент перекрыты две полосы движения в центр. "Движение сильно затруднено", - сказал собеседник агентства.

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