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В Воронеже произошло массовое ДТП с участием автобуса

Он столкнулся с семью автомобилями

ВОРОНЕЖ, 21 октября. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и семи легковых автомобилей произошло в Воронеже, в ДТП пострадал один человек, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Сегодня 43-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь в сторону центра Воронежа со стороны памятника Славы, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями Nissan Almera, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Hyundai Santa Fe, Lada Kalina , Skoda Octavia, Nissan Wingroad. В результате ДТП пострадала 37-летняя водитель автомобиля Nissan Wingroad", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным полиции, ДТП произошло в Воронеже в 13:50 мск понедельника.

"Все транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении главка МВД.

Теги
РоссияВоронежская область
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