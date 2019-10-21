В Воронеже произошло массовое ДТП с участием автобуса

ВОРОНЕЖ, 21 октября. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и семи легковых автомобилей произошло в Воронеже, в ДТП пострадал один человек, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Сегодня 43-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь в сторону центра Воронежа со стороны памятника Славы, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями Nissan Almera, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Hyundai Santa Fe, Lada Kalina , Skoda Octavia, Nissan Wingroad. В результате ДТП пострадала 37-летняя водитель автомобиля Nissan Wingroad", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным полиции, ДТП произошло в Воронеже в 13:50 мск понедельника.

"Все транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении главка МВД.