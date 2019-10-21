Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семь человек отравились во время ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе

Их доставили в больницу
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ОРЕНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), пострадавшие госпитализированы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"На установке гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ при проведении подготовительных работ по ремонту произошло отравление троих работников завода и четверых работников подрядной организации. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вылетевший из Киева вертолет потерпел крушение вблизи села Тарасенково
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС