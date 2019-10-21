Семь человек отравились во время ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе

ОРЕНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), пострадавшие госпитализированы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"На установке гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ при проведении подготовительных работ по ремонту произошло отравление троих работников завода и четверых работников подрядной организации. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.