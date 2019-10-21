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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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По делу о прорыве дамб в Красноярском крае признаны потерпевшими 29 человек

Следователи допросили 185 свидетелей и очевидцев произошедшего
Описание
© Russian Ministry of Emergency Situations press service via AP

ТАСС, 21 октября. Потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамб в Красноярском крае признаны 29 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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"В настоящее время следователями регионального СК России в рамках расследования уголовного дела допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, потерпевшими признаны 29 человек", - сообщили в региональном ГСУ.

Также следователи провели шесть выемок документов и электронных носителей информации в контролирующих органах, проводятся 15 экспертиз. Сейчас 14 погибших рабочих опознаны родственниками.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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