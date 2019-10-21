По делу о прорыве дамб в Красноярском крае признаны потерпевшими 29 человек

ТАСС, 21 октября. Потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамб в Красноярском крае признаны 29 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В настоящее время следователями регионального СК России в рамках расследования уголовного дела допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, потерпевшими признаны 29 человек", - сообщили в региональном ГСУ.

Также следователи провели шесть выемок документов и электронных носителей информации в контролирующих органах, проводятся 15 экспертиз. Сейчас 14 погибших рабочих опознаны родственниками.