Трое военнослужащих ранены при взрыве гранаты на учениях в Чехии

ПРАГА, 21 октября. /ТАСС/. Трое чешских военнослужащих были ранены в понедельник при взрыве гранаты во время учений на полигоне Бржезина у города Вышков на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель генерального штаба национальных ВС Томаш Марущчак.

"Ранения различной степени тяжести получили три военнослужащих, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, - отметил он. - С полигона они были доставлены вертолетом в больницу города Брно (юго-восток республики)".

Расследование причин инцидента поручено специализированному подразделению армейской полиции ВС Чехии.