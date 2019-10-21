Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трое военнослужащих ранены при взрыве гранаты на учениях в Чехии

Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое

ПРАГА, 21 октября. /ТАСС/. Трое чешских военнослужащих были ранены в понедельник при взрыве гранаты во время учений на полигоне Бржезина у города Вышков на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель генерального штаба национальных ВС Томаш Марущчак.

"Ранения различной степени тяжести получили три военнослужащих, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, - отметил он. - С полигона они были доставлены вертолетом в больницу города Брно (юго-восток республики)".

Расследование причин инцидента поручено специализированному подразделению армейской полиции ВС Чехии.

Теги
Чехия
Реклама на ТАСС
Восемь человек отравились во время ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе
Два человека находятся в реанимации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС