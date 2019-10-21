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На заводе "Саратоворгсинтез" произошло возгорание

В результате произошедшего пострадал мужчина

САРАТОВ, 21 октября. /ТАСС/. Возгорание на территории завода "Саратоворгсинтез", который входит в структуру ПАО "Лукойл" произошло в понедельник вечером в Саратове, в результате пострадал мужчина, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В понедельник вечером поступило сообщение о загорании в законсервированном здании завода "Саратоворгсинтез". Пострадал один человек", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что загорание произошло в электрощитовой. В настоящий момент возгорание потушено, причины ЧП устанавливаются.

ООО "Саратоворгсинтез" - нефтехимическое предприятие, ведущий производитель нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия в России. Организация расположена в Саратове, является 100% дочерней структурой ПАО "Лукойл". Совокупная мощность производства составляет 170 тыс. т/год.

Теги
РоссияСаратовская область
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