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Дело о нападении на дом семьи бывшего вице-губернатора Кубани передали в суд в Адыгее

По версии следствия, участники преступной группы проникли в одно из домовладений аула Псейтук Тахтамукайского района и напали на проживавших там лиц, похитив денежные средства и имущество на сумму более 5,5 млн рублей

МАЙКОП, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении двух жителей Кубани, совершивших в 2018 году разбойное нападение на дом, где проживает семья бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, передали для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах региона.

"Следствие по делу о разбойном нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака, совершенное в ночь на 9 мая 2018 года в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгея, завершено. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд", - сказал источник.

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила в понедельник, что по версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2018 года участники преступной группы проникли в одно из домовладений аула Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея и напали на проживавших там лиц, похитив денежные средства и имущество на сумму более 5,5 млн рублей.

"Жители Кубани обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище). Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается", - уточнили в Генпрокуратуре.

Заседание суда по уголовному делу еще не назначено.

Что известно об уголовном деле

Как ранее сообщала пресс-служба СК РФ, нападение на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края и убийство его матери было совершено в ночь на 9 мая. Подозреваемые тайно проникли в дом, расположенный в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора, и напали на спящих членов семьи. По данным ведомства, связав находившихся в доме людей пластиковыми хомутами и скотчем, подозреваемые вскрыли сейф, обыскали дом, и, забрав деньги, скрылись.

Мурат Ахеджак (1962 - 2010 гг.) занимал должность заместителя губернатора Кубани с 2002 по 2010 годы, курируя вопросы внутренней политики. Похоронен на родине, в ауле Псейтук.

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РоссияАдыгея
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