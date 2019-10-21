Мать истощенной девочки из Орла обокрали во время покупки дома

ТАСС, 21 октября. Мать 11-летней девочки, ранее доставленной в больницу в Орле с истощением, обокрали в Дмитровском районе Орловской области, когда она после смерти мужа хотела приобрести новый дом для себя и детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Женщина имела намерение приобрести для проживания своей семьи другое жилье, расположенное в сельской местности с более развитой инфраструктурой. С этой целью она с тремя детьми прибыла в Дмитровский район к своим знакомым, где в отношении нее было совершено преступление - кража крупной суммы денежных средств, уголовное дело по данному факту находится в производстве органов полиции", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Орле госпитализировали истощенную 11-летнюю девочку из многодетной семьи, в которой воспитывались восемь детей, в том числе, ребенок с генетическим заболеванием. В субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При выяснении обстоятельств случившегося, девочку поместиои в медицинское учреждение, так как ей требовалась специализированная помощь. "Оперативно диагностировать состояние ребенка не представлялось возможным, поскольку при ней не было необходимых медицинских документов, подтверждающих ее редкое генетическое заболевание, связанное с нарушениями умственного развития и опорно-двигательной системы", - информирует пресс-служба. Сейчас состояние здоровья девочки стабильное, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В воскресенье руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин сообщил о стабилизации состояния здоровья девочки, которая в тяжелом состоянии поступила 9 октября в инфекционный корпус Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. Круглой. По данным уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Виктора Полякова, трудности в семье начались несколько месяцев назад после смерти отца, мать детей была вынуждена продать хозяйство и переехать из деревни в Орел.

Ход расследования уголовного дела по факту госпитализации истощенной девочки в Орловской области поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ. Сейчас детей поместили в специализированные учреждения.