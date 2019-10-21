В Испании ликвидирована банда, грабившая дома футболистов "Реала" и "Атлетико"

ГААГА, 22 октября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании ликвидировала в тесном сотрудничестве с албанскими властями преступную группировку, которая грабила дома профессиональных футболистов. Об этом сообщили в понедельник в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем содействие в проведении операции.

"Банда состояла из четверых албанцев и одного испанца, - отметили в организации. - Задержать их удалось 16 октября в рамках скоординированных рейдов в испанских городах Мадрид и Толедо".

В предыдущие несколько месяцев в домах ряда игроков "Реала" и "Атлетико" произошли кражи. По мнению блюстителей порядка, преступники наблюдали за своими жертвами через социальные сети, чтобы узнать самый удобный момент для грабежа.

В ходе рейда испанским правоохранительным органам удалось изъять украшения, роскошные автомобили и тысячи евро наличными, которые, как предполагается, принадлежали игрокам и их семьям. Кроме того, были обнаружены памятные предметы, в том числе медаль за победу в Лиге чемпионов, принадлежащая одному из полузащитников "Атлетико".