Пожар на складе в порту Мурманска ликвидирован

МУРМАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Пожар на складе на причале в порту Мурманск, где находились емкости с отработанным машинным маслом, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании складского ангара на причалах в Мурманске на улице Траловая, 2, поступила в 04:16 мск. Тушение продолжалось почти 20 часов. Пострадавших нет. В тушении участвовали 36 человек и 14 единиц техники.