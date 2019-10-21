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В ДТП с участием грузовика в Воронежской области погибли три человека

Авария произошла на 664 км трассе М-4 "Дон" в Павловском районе

ТАСС, 22 октября. Легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком "МАН" в Воронежской области на трассе М-4 "Дон", в результате столкновения три человека погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2107 1994 года рождения, житель Павловского района, двигаясь в сторону Ростова, допустил столкновение со встречным автомобилем МАН под управлением мужчины 1976 года рождения, жителя Краснодарского края. В результате погибли водитель легкового автомобиля и два пассажира, мужчины", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в полиции, происшествие произошло на 664 км трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияВоронежская область
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