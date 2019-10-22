Иск Генпрокуратуры о взыскании с Пушкарева 3,2 млрд рублей поступил в суд Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Советский суд во Владивостоке получил иск Генпрокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с экс-главы города Игоря Пушкарева и его компаний, сообщили ТАСС во вторник в суде.

Сам Пушкарев на своей странице в Facebook во вторник сообщил, что пока ему неизвестна дата рассмотрения иска и то, будет ли процесс открытым. "Появились новости об иске Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с меня и моих компаний. <...> Стало известно, что иск поступил в Советский суд г. Владивостока", - написал Пушкарев на своей странице в соцсети.

"Да, такой иск поступил", - сказали в суде, отказавшись комментировать детали иска, дату его рассмотрения и будет ли процесс открытым.

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Игоря Пушкарева виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Как следует из приговора, суд также частично удовлетворил гражданский иск, взыскав с Игоря Пушкарева 143,6 млн рублей в качестве возмещения причиненного ущерба, в отношении других фигурантов иск на ту же сумму оставлен судом без удовлетворения. Суд освободил Лушникова от наказания за коммерческий подкуп и использование подложных документов в связи с истечением срока давности.

Установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям в участии в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока (МУПВ) "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент". В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.