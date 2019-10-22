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Крупный пожар вспыхнул на крыше высотного здания в центре Окленда

Сведений о пострадавших не поступало

СИДНЕЙ, 22 октября. /ТАСС/. Крупный пожар возник в центральном районе Окленда в Новой Зеландии на крыше строящегося высотного конференц-центра SkyCity. Об этом во вторник сообщила пожарная служба страны на своей странице в Twitter.

"Сегодня в 13:10 (03:10 мск) мы получили несколько звонков с сообщениями о пожаре в новозеландском международном конференц-центре. В данный момент в его ликвидации заняты 23 пожарных бригады и специальный вертолет", - говорится в заявлении ведомства.

Полиция и аварийные службы полностью перекрыли район пожара и начали эвакуацию людей из соседних зданий. Весь персонал, находившийся в момент возгорания на территории SkyCity, также был своевременно эвакуирован. Сведений о пострадавших нет.

Как отметили в пожарной службе Новой Зеландии, для выяснения причин возгорания на месте работают пожарные следователи.

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Новая Зеландия
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