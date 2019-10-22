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Власти Мексики заявили, что падение вертолета с губернатором не было результатом покушения

Воздушное судно разбилось 24 декабря 2018 года

МЕХИКО, 22 октября. /ТАСС/. Эксперты исключили покушение из числа возможных причин падения вертолета с губернатором штата Пуэбла в конце 2018 года. Об этом заявил в понедельник министр связи и транспорта латиноамериканской страны Хавьер Хименес Эсприу.

Воздушное судно производства компании Augusta разбилось в штате Пуэбла 24 декабря 2018 года. На его борту находились Марта Эрика Алонсо, на тот момент занимавшая пост губернатора Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено Валье, в прошлом также возглавлявший этот регион, его помощник и два пилота. Все они погибли.

"Участники расследования происшествия, все - иностранные граждане, после проведения всех лабораторных исследований не имеют ни малейших сомнений в том, что ни одно вещественное доказательство не позволяет предположить, что речь может идти о покушении", - цитирует министра газета Milenio. Окончательные результаты расследования авиакатастрофы, как ожидается, будут получены к концу ноября текущего года.

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Мексика
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