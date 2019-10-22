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Источник: генерал Оглоблин вышел из СИЗО и дал показания на замглаву Генштаба Арсланова

Генерал-майор заключил сделку со следствием, условием которой была дача показаний на других фигурантов дела

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин, обвиняемый в крупном мошенничестве, вышел из СИЗО и дал показания на заместителя главы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Оглоблин заключил сделку со следствием, условием которой была дача показаний на других фигурантов дела. В частности, он дал показания на Арсланова, благодаря которым последнему недавно предъявили обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). После этого Оглоблина выпустили из следственного изолятора, мотивировав это тем, что истек предельный срок его пребывания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Оглоблин был арестован 1 августа 2018 года. Он обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, по которой военную связь необходимо было перевести с аналоговой на цифровую. Подрядчиком и исполнителем этих работ стала компания "Воентелеком". По версии следствия, Оглоблин через структуры этой компании организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам. На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве и находится под подпиской о невыезде.

"В рамках сделки со следствием Оглоблин рассказал о причастности к делу "Воентелекома" Арсланова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. И если полковника сейчас арестовали, то замглавы Генштаба не только не помещен в СИЗО, а продолжает формально занимать свою должность. Сейчас он находится в реанимации, в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка. У Арсланова возникли тяжелые проблемы с сердцем", - сказал собеседник агентства. По его словам ни Арсланов, ни Кутахов вину не признают.

Уголовное дело "Воентелекома" было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры, сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.

Всем фигурантам дела инкриминируется мошенничество на сумму около 500 млн рублей при реализации госконтрактов с Минобороны РФ на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Причастность Давыдова к инкриминируемому преступлению подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями контрразведки ФСБ России и показаниями обвиняемых Семилетова и Ильиной, говорится в материалах дела.

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