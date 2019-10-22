Обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Чите приговорили к пожизненному заключению

ЧИТА, 22 октября. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Фирулева, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено в октябре 2018 года на автостоянке в Чите. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"Суд приговорил Фирулева к пожизненному заключению. Он также обязан выплатить 5 млн рублей компенсации родственникам погибшей", - сказала Михайлюк.

Утром 19 октября 2018 года девочка ушла из дома и пропала по дороге в школу. В течение четырех дней ее искали более тысячи сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан. 23 октября стало известно о задержании 45-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве ребенка. Тело погибшей девочки нашли на территории автостоянки, где жил и работал задержанный.

Ингодинский районный суд 24 октября заключил обвиняемого под стражу. Ему было предъявлено обвинение в совершении насилия и убийстве ребенка. В ходе обыска места жительства мужчины были найдены предметы, указывающие на его причастность к убийству, свою вину он не признает.

По данным следствия, обвиняемый ранее был трижды судим за изнасилования. Во время расследования были проведены многочисленные экспертизы, включая комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, которая подтвердила возможность привлечения Фирулева к уголовной ответственности.