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Около двух млн рублей украли из квартиры пенсионера на юго-западе Москвы

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл около 2 млн рублей из квартиры пенсионера в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию обратился пенсионер 1950 года рождения и сообщил о краже из квартиры по адресу: Университетский просп., 6-3. Установлено, что неизвестный подобрал ключ к замку входной двери, проник в квартиру и украл $25 тыс., ювелирные изделия, после чего скрылся", - сказали в полиции.

Материальный ущерб составил около 1 млн 854 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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Россия
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