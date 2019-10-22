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В Москве в такси украли забытую бизнесменом сумку с деньгами

Материальный ущерб составил около 3 млн 724 тыс. рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Неизвестный на западе Москвы украл забытую бизнесменом в такси сумку с деньгами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"20 октября в ОМВД обратился генеральный директор одной из компаний, который сообщил, что по адресу: Москва, улица Крылатская, дом 16, на заднем сидении такси "Kia Optima" он оставил сумку", - сказали в главке.

Сотрудники полиции установили, что по указанному адресу совершена кража. "Неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю сумки, в которой находились 1 млн 130 тыс. рублей, личных вещей и золотой цепочки, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 3 млн 724 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Теги
Россия
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Около двух млн рублей украли из квартиры пенсионера на юго-западе Москвы
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ
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