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Двое детей госпитализированы после хлопка газа в частном доме в Дагестане

Двое взрослых от медицинской помощи отказались

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в городе Избербаше в Дагестане. Двое детей госпитализированы, двое взрослых от госпитализации отказались. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 08:00 мск 22 октября поступила информация о том, что в городе Избербаше по улице Юсупова в одноэтажном частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия госпитализированы двое детей 2003 и 2009 годов рождения, двое взрослых от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы республиканского МВД, причиной ЧП стала неисправность газовой колонки.

"На место происшествия выехал наряд полиции для обеспечения безопасности и оказания помощи экстренным службам. Хлопок газа произошел из-за неисправности газовой колонки, расположенной на втором этаже дома", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В новость были внесены изменения (9:29 мск) - добавлены подробности.

 

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