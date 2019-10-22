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СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве

Кроме того, еще четыре человека были ранены в результате инцидента

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", - сообщили в ГСУ.

Утром 22 октября в хостеле в Новой Москве мужчина пришел к знакомым попросить деньги в долг. Из-за отказа он ранил ножом шестерых человек, мужчина и женщина погибли, еще четверо человек госпитализированы. Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел.

В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что злоумышленник - наркозависимый и систематически употребляет наркотики.

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