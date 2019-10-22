В Подмосковье на юриста, обвиняемого в покушении на мошенничество, завели дело о взятке

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Юрист, обвиняемый в покушении на мошенничество, стал в Подмосковье фигурантом уголовного дела о даче взятки сотруднику СИЗО за передачу в камеру телефона. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области в отношении 49-летнего юриста, обвиняемого в покушении на мошенничество, возбуждено еще одно уголовное дело и предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области через посредника (ч. 3 ст. 291 и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Ранее по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ГСУ.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Москве и Московской области. По данным следствия, 17 октября обвиняемый через посредника передал сотруднику изолятора 50 тыс. рублей за передачу в камеру мобильного телефона. При передаче денег посредник был задержан.