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В Москве задержан мужчина, который взял у знакомых в долг два млн рублей и не вернул

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который взял у двух своих знакомых в долг 2 млн рублей и не вернул деньги. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию с заявлением обратился 39-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что знакомый попросил у него в долг денежные средства для открытия бизнеса <...>. Он согласился и одолжил около 1 млн рублей. В установленный срок деньги ему не были возвращены", - сказали в ведомстве.

С аналогичным заявлением в полицию обратилась 70-летняя жительница Солнцево, которая также сообщила, что знакомый попросил у нее в долг 1 млн рублей для развития бизнеса, однако в установленный срок деньги не вернул.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Солнцевском проспекте. Им оказался 32-летний мужчина", - добавили в полиции.

Установлено, что злоумышленник, войдя в доверие к знакомым, брал у них в долг деньги, но возвращать не собирался. Общий материальный ущерб от противоправной деятельности задержанного составил около 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Россия
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