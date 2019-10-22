На орском НПЗ назвали причину отравления рабочих

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Причиной отравления рабочих на Орском нефтеперерабатывающем заводе в Оренбургской области, где накануне пострадали девять человек, стал выброс сероводорода, считают на предприятии.

"21 октября 2019 года установка гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ была остановлена на плановый ремонт. При проведении газоопасных работ произошел выброс волны сероводорода, в результате чего пострадали семь человек. С подозрением на отравление они были госпитализированы в городские медучреждения", - сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе НПЗ.

По данным Министерства здравоохранения Оренбургской области, в больнице с диагнозом "ингаляционное отравление неизвестным газом" находятся девять человек: семерых доставили на скорой еще двое пришли в клинику самостоятельно.

"На заводе работают представители правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. В течение суток для расследования происшествия будет создана комиссия, в которую войдут представители завода и специализированных ведомств. Завод работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.