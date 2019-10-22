В Подмосковье 18 членов банды осудили за хищения из автосалонов машин премиум-класса

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил 18 участников преступного сообщества, включая двух бывших сотрудников столичной Госавтоинспекции и четырех работников лизинговых компаний, за хищение автомобилей премиум-класса. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимым назначено наказание от четырех лет лишения свободы условно и до 8,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила Врадий.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе и 17 эпизодах мошенничества. Следствие и суд установили, что с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) совершали хищения из автосалонов новых дорогостоящих автомобилей премиум-класса, обманывая сотрудников лизинговых компаний. Впоследствии они продавали машины иностранцам и вывозили за пределы России. Общий ущерб составил более 40 млн рублей.

Еще трое фигурантов дела были ранее приговорены к реальным срокам лишения свободы, девять человек находятся в федеральном розыске.