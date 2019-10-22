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СМИ: число погибших во время беспорядков в Чили возросло до 13

Кроме того, нанесенный станциям и поездам метрополитена Сантьяго в ходе протестов ущерб оценивается в $300 млн

ТАСС, 22 октября. По меньшей мере 13 человек погибли в Чили во время беспорядков, продолжающихся с конца прошлой недели. Об этом во вторник сообщило агентство EFE со ссылкой на данные чилийской полиции.

Как отметили в правоохранительных органах, ущерб, нанесенный станциям и поездам метрополитена Сантьяго в ходе протестов, оценивается в $300 млн. "Из-за действий вандалов придется восстанавливать порядка 40% всех станций метро", - заявил глава столичной подземки Рубен Альварадо.

Из-за беспорядков власти Сантьяго отменили во вторник занятия в школах.

21 октября сообщалось об 11 погибших в результате беспорядков.

Протесты, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после решения властей страны повысить стоимость проезда в метро на 3,7% - в среднем на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и ряд других городов страны.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили о введении режима чрезвычайного положения в столице и некоторых других городах. Президенту Чили Себастьяну Пиньере пришлось отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Несмотря на действующий уже третью ночь комендантский час, в городах продолжаются беспорядки, грабежи и поджоги.

Теги
Чили
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