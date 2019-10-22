СК РФ возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими Донбасса

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела по фактам артобстрелов украинскими военнослужащими Донбасса, где пострадали пятеро человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила Петренко.

По ее словам, 10 октября военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины по приказу руководства произвели прицельный обстрел из минометов и гранатометов объектов гражданской инфраструктуры на улице Красных Партизан в поселке Зайцево Никитовского района города Горловки. 16 октября под минометный обстрел украинских силовиков попали гражданские объекты на улице Пустельникова, в результате обстрелов пострадали 61-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Кроме того, на территории Новодевичьего кладбища в Донецке под оградой одного из захоронений ими была установлена ручная граната. "12 октября не участвующие в вооруженном конфликте местные жители вели уборку захоронений и в результате контакта с указанным боеприпасом произошел его подрыв. Две женщины и мужчина получили множественные осколочные ранения", - сообщила представитель СК.

Она отметила, что Следственный комитет продолжает устанавливать другие факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении граждан Донбасса.

Новость обновлена (10:06 мск) - добавлены подробности, уточняется количество пострадавших